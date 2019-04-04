Ordu'da Kültür Sanat

Ankara Devlet Tiyatrosu
"Çökme Tehlikesi Var" ve "Ezilmiş Petunyalar Olayı" oyunlarını Ordulu izleyicilerin beğenisine sunacak. Tennessee Williams
'ın yazdığı, Tunç Yalman ile Adnan Berk
'in Türkçeye çevirdiği 30 dakikalık oyunların rejisörlüğünü Mustafa Kurt
üstleniyor.
Dekoru Hakan Dündar
, kostümleri Funda Karasaç
, ışık tasarımı Memduh Yazar'a ait oyunun müziğini ise Koray Kahraman hazırladı.
Ardı ardına sahnelenecek oyunlarda, Cansunur Şimşek, Efe Çetinel, Damla Ece Dereli
, Özgür Deniz
Kaya ve Cemre Burcu Tosun rol alıyor.
Oyun, Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de, 6 Nisan Cumartesi ise 14.00 ve 20.00'de seyirciyle buluşacak.
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Kaynak: AA