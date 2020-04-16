Ordu'da kumar oynayan 15 kişiye para cezası kesildi
Ordu'nun Ünye ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 15 kişiye idari para cezası uygulandı.
16.04.2020 10:26 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:26
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tedbirler kapsamında kapalı bulunması gereken bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı görülen ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 15 kişiye toplam 47 bin 250 lira idari para cezası kesildi.
Çok sayıda oyun kartı ele geçirilen iş yeri, belediye ekiplerince mühürlendi.
Kaynak: AA
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