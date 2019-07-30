Ordu'da kurban kesim ve satış noktaları

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla kurban kesimi ve satışının yapılacağı yerlerdeki hazırlıklara devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin, 8 ilçede 9 ayrı noktada bulunan kesim yerlerinde bayram süresince veterinerler kontrolünde kurban kesimi yapacağı belirtildi.

Belediyeye ait mezbahalarda kesim yaptırmak isteyen vatandaşların, buralara başvurarak kesim için sıra numarası ve randevu alacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kesim için randevu alan vatandaşların kurbanlıkları, sırası geldiğinde 10-15 dakika içerisinde kesilip parçalanarak kendilerine teslim edilecek. Büyükşehire ait 9 kesim noktasında yapılacak kurban kesimlerinde, işlemlerin hızlı ve sağlıklı bir şekilde sorunsuzca yapılabilmesi için veteriner hekim, kesim elemanları ve yardımcı personelden oluşan toplam 64 personel görev yapacak. Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesi'nde serbest kesim alanında vatandaşlar, kendi kurbanlarını da kesebilecek."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kurban ibadetlerinin rahatlıkla yapılabilmesi için gerekli tedbirleri aldıklarını vurguladı.

Bayram süresince Altınordu, Ünye, Fatsa, Aybastı, Gölköy, Akkuş, Kumru ve Çambaşı ilçesi mezbahaları ile Altınordu Eskipazar Mahallesi'ndeki kurban satış yerine kurulacak mobil mezbahada açık kesim alanında kurban kesimi yapılacağını anlatan Güler, "Kurbanlıklar, veteriner hekimlerin kontrolünde 10-15 dakikada kesilecek ve ardından vatandaşlara teslim edilecek. İlçe belediyeleri tarafından tespit edilen açık kurban kesim yerlerinde de kurbanlar kesilebilecek. Vatandaşlarımızın kurbanlarını, Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizin belirlediği yerler dışında kesmemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA