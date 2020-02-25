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Ordu'da kurulacak "Bilim Kent Kampüsü"nün protokolü imzalandı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde Büyükşehir Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğünce, TÜBİTAK işbirliğiyle kurulacak "Bilim Kent Kampüsü"nün protokolü imzalandı.

25.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:32Ordu'da kurulacak
'nun ilçesinde Büyükşehir Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğünce, TÜBİTAK işbirliğiyle kurulacak "Bilim Kent Kampüsü"nün protokolü imzalandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, belediyede gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bilim Kent" projesinin 40 yıllık hayali olduğunu söyledi.
Bilim Kent'te matematik, fizik, kimya ve biyoloji branşlarında bilim insanlarına bilimsel araştırmalar yapabilme imkanı sağlanacağına dikkati çeken Güler, ayrıca sanat ve estetik yönlerden de sosyal bilimler desteği verileceğini belirtti.
Güler, Bilim Kent'te uygulanacak proje ve yapılacak bilimsel araştırmalarda birçok farklı disiplinden insanların bir araya geleceğini ifade ederek, "Bilim Kent, Türkiye'de bir ilk olacak. Bilim Kent'te aynı zamanda sahalarında kendini kanıtlamış öne çıkan bilim insanlarının uzmanlık alanlarından da faydalanılacak." dedi.
Bilim Kent projesini hayatının en iddialı ve hayırlı işi olarak nitelendiren Güler, "Ülkemizde Matematik Köyü var ama temel bilimlerin ana unsuru olan matematik, fizik, kimya ve biyoloji alanında bir oluşum yok. İşte biz Ordu'da bilim alanında müthiş bir projeyi başlatmış oluyoruz." ifadesini kullandı.
Güler, çalışmayla Ordu'nun Türkiye'de örnek olacak önemli bir adım attığını kaydederek, şunları söyledi:
"Buradan yetişecek bilim insanlarımız ülkemizin temel bilimlerdeki güçlü yanını daha da güçlü hale getirecek. Kalkınmamızın temel unsuru olan matematik, fizik, kimya ve biyoloji dallarında her birinde belki de 400'ü aşan disiplinde eleman yetiştirmiş olacağız. Bu da ülkemiz için müthiş bir mukayeseli üstünlük olacaktır."
İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş da bilim alanındaki böyle bir çalışma için Güler'e teşekkür etti.
Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Ulubey, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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