Ordu
'da, LGS
heyecanı
Ordu'da, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS), öğrenciler içerde velileri ise dışarıda heyecan yaşadı.
Ordu'da, LGS sınavına girecek öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara giderek yerlerini aldı. Öğrenciler sınavda ter dökerken velileride dışarıda büyük heyecan yaşadı. İki oturum halindeki sınavın ara bölümünde okul bahçesine çıkan öğrenciler, aileleriyle buluştu. Okulun dışında bekleyen aileler, çocuklarıyla görüşebilmek için kapının önünde bir biriyle yarıştı.
Kaynak: DHA
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