Haberler » Güncel » Ordu'da lise öğrencisinin köpeklerden kurtardığı karaca tedaviye alındı - Haber

Ordu'da lise öğrencisinin köpeklerden kurtardığı karaca tedaviye alındı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaralı bulunan karaca, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

30.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:21Ordu'da lise öğrencisinin köpeklerden kurtardığı karaca tedaviye alındı
'nun ilçesinde yaralı bulunan karaca, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
Lise öğrencisi 16 yaşındaki Osman Baki , Fatih Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında duyduğu köpek sesleri üzerine dışarı çıktı.
Karacayı çevrelediğini gördüğü köpekleri kovarak uzaklaştıran Keskin, yaralı hayvan için Ünye Belediyesi ile iletişime geçti.
Belediye ekiplerinin yönlendirmesiyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefi Saygın Yıldırım'a ulaşan Keskin, karacayı bölgeye gelen ekiplere teslim etti.
Yaralı karaca, tedavisi için Ulubey ilçesindeki anlaşmalı veteriner hekime götürüldü.
Boyun bölgesinde köpek ısırmasına bağlı yara tespit edilen 1,5 yaşındaki karaca, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, iletişim kurduğu Saygın Yıldırım'ın "strese girmemesi için karacanın gözlerini bağlayıp insanları görmeyeceği bir yerde muhafaza etmesini" söylediğini belirtti.
Bunun üzerine yaralı karacayı, yetkililer gelinceye kadar önce odunlukta, daha sonra köy evinin eski bir odasında sakladığını anlatan Keskin, "Hayvana su ve yiyecek verdim. Gözlerini kapattım." dedi.
Keskin, insanların doğadaki her canlıyı sevmesi ve koruması gerektiğini vurgulayarak, "Öğretmenlerim ve arkadaşlarım 'Tatilde ne yaptın?' diye sorduğunda 'Bir karacayı köpeklerin saldırısından kurtardım.' diyeceğim." ifadesini kullandı.

Keskin, Ünye, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:10  Halis Bayancuk kimdir, nereli? Ebu Hanzala kaç yaşında?
16:31  Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!
16:13  Bircan Bali kimdir, ne iş yapıyor? Bircan Bali kaç yaşında, Bircan Bali eşi kimdir?
16:11  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 30 Ocak 2020 Milli Piyango
15:29  Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir?
30.01.2020 22:14:50