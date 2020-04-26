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Ordu'da mahallelere, adına özgü fidan dikiliyor

Ordu'da mahallelere, adına özgü fidan dikiliyorORDU'da, ismiyle özdeşleşen mahallelere gül, kestane ve kiraz fidanı dikimine başlandı.

26.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 26.04.2020 15:27
Ordu'da mahallelere, adına özgü fidan dikiliyor
ORDU'da, ismiyle özdeşleşen mahallelere gül, kestane ve kiraz fidanı dikimine başlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 19 ilçemizde ismi ile müsemma olan mahallelerimize fidan dikimi yapacağız dedi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan proje ile 19 ilçedeki mahallelere ismi ile özdeşleşen fidanların dikimi için çalışma başlatıldı. Proje ile Kestane Mahallesi'ne kestane fidanları, Kirazlimanı Mahallesi'ne ise kiraz fidanları dikildi. Gülyalı ilçesine ise gül fidanı dikilecek.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yeni bir kampanya başlattıklarını belirterek, 19 ilçemizde ismi ile müsemma olan mahallelerimize fidan dikimi yapacağız. Bunun startını Kestane Mahallesi'ne kestane fidanı dikerek verdik. Altınordu ilçemizin en güzel mahallesi olan Kirazlimanı Mahallesi'ne kiraz fidanı diktik. Gülyalı ilçemize gül dikimi yapacağız. Amacımız ilimizde hem ürün çeşitliliği sağlamak hem de geçmişi yeniden canlandırmaktır. Yapacağımız bu güzel çalışma gelecek nesiller için güzel bir ışık olacaktır? dedi. Ordu’da mahallelere, adına özgü fidan dikiliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Hilmi Güler, Kiraz, Ordu, Güncel , Haber
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