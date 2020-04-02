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Ordu'da, mahallenin içme suyu deposuna yanık yağ sanılan madde döküldü

ORDU'nun Çaybaşı ilçesi Köklük Mahallesi'nde, içme suyu deposuna, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yanık yağ olduğu düşünülen madde döküldü.

02.04.2020 18:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:19
Ordu'da, mahallenin içme suyu deposuna yanık yağ sanılan madde döküldü

ORDU'nun Çaybaşı ilçesi Köklük Mahallesi'nde, içme suyu deposuna, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yanık yağ olduğu düşünülen madde döküldü.  İçme suyu şebekesi kapatılırken, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler belirlenmeye çalışılıyor.

Çaybaşı ilçesine bağlı Köklük Mahallesi'nde içme suyu şebekesinde kirlilik fark edenler, Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ekiplerine haber verdi. İhbarla bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede, içme suyu deposuna, yanık yağ olduğu sanılan madde döküldüğünü belirledi. Halk sağlığı ekiplerince su kalite parametreleri ölçülen depoda içme suyunun bulanıklık, renk ve koku açısından standart değerlere uygun olmadığı tespit edildi. Depo tahliye edilerek, mahalleye su akışı kesildi. Depoda temizlik çalışması da başlatıldı. Jandarma ekipleri, içme suyu deposuna bu maddeyi döken kişi ya da kişileri belirlemeye çalışıyor. OSKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Çaybaşı İlçesi Köklük mahallesi içme suyu deposuna kimliği belirsiz şahıslar tarafından tahminen yanık yağ olduğunu düşündüğümüz bir madde döküldüğü tespit edilmiştir. Depo tahliye edilerek mahalleye su akışı kesilmiştir. Muhtar vasıtası ile mahalle halkına bilgi verilerek su kullanılmaması konusunda uyarı yapılmıştır. Deponun temizliği için çalışma başlatıldı. Temizlik çalışması ardından temiz su tahliyesi şebekeye verilerek, tahliye işlemleri sonrasında suyun kullanımı sağlanacaktır" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Ordu Büyükşehir Belediyesi, Çaybaşı, Güncel
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