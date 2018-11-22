22 Kasım 2018, 09:39
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Ordu'da, Suç Makinesi Mahkum 4. Kez Cezaevinden Firar Etti!

Ordu'da cezaevinden hastaneye muayene için götürülen bir mahkum jandarmaların elinden kurtularak firar etti. Bu firarın, mahkumun 4. firarı olduğu öğrenildi.

Ordu'da cezaevinden hastaneye muayene için götürülen bir mahkum jandarmaların elinden kurtularak firar etti. Poliklinik koridorunda bir anda jandarmaların elinden kaçarak hastaneden firar eden mahkum izini kaybettirdi. Bu firarın, mahkumun 4. firarı olduğu öğrenildi.

MAHKUM 4.KEZ FİRAR ETTİ

Efirli Cezaevinde, "mala zarar vermek" suçundan hükümlü olan Polat K. (40) isimli mahkum, muayene olmak için Ordu Devlet Hastanesine sevk edildi. Poliklinik koridorunda bir anda jandarmaların elinden kaçarak hastaneden firar eden mahkum izini kaybettirdi. Bu firarın, mahkumun 4. firarı olduğu öğrenildi.

ÇOK SAYIDA GBT KAYDI VAR

Ayrı mahkumun daha önce organize suçlar kapsamında piyasaya sahte çek ve sahte para sürmek suçunda hüküm giydiği, tehdit, hakaret, mala sarar verme, 6136 SKM, güveni kötüye kullanma suçlarından çok sayıda GBT kaydının olduğu, halen mala zarar verme suçundan cezaevinde hükümlü bulunduğu öğrenildi.

Ordu
22 Kasım 2018 Perşembe 09:39



YORUMLAR (15)
YALAN HABER: Ben orduluyum cezaevinden böyle bir firar meydana gelmedi bu Hükümlü açık cezaevinde yatıyormuş, açık cezaevi firara karşı engelleri olmayan, jandarmanın sorumluluğu olmayan, sürekli firar ın olabileceği bir sistemdir. Dolayısıyla haber yalandır, bu şahıs açık cezaevinde iken firar etmiştir. Jandarma nın tedbiri söz konusu değildir...
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TIRREK: Haber yalan arkadaşlar herhangi bi firar yoktur asılsız haberlere inanmayın
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MEHMET: asker suçlu kaçırdığı için
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IOÜĞ: türkiyede firar etmek cok kolay çünki ne gardiyanda ne askerde yetki var
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1 1
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  • 96/3 JANDARMA : saçmalamayın lütfen,direk vur yetkisi var kaçış esnasında.
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