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Ordu'da mahsur kalan fındık işçileri kurtarıldı

ORDU'da dün gece etkili olan sağanakta, mahsur kalan 5 çocuk ile 12 fındık işçisi AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

05.08.2019 10:06 Ordu'da mahsur kalan fındık işçileri kurtarıldı
ORDU'da dün gece etkili olan sağanakta, mahsur kalan 5 çocuk ile 12 fındık işçisi AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kentte dün etkili olan sağanak, gece boyunca devam etti. Perşembe ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesi Dere Camii mevkinde 12 mevsimlik fındık işçisi, 5 çocukla birlikte bulundukları bölgede mahsur kaldı. İhaber üzerine harekete geçen AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince mahsur kalan işçiler bulundukları yerlerden tahliye edildi.
Bu arada Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; sağanakla birlikte kentte bazı ilçelerde ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldiği, çatı hasarlarının oluştuğu belirtildi. Bazı ilçelerde metrekareye 66,8 kilogramı bulan kuvvetli sağanak yağışların oluştuğu, Perşembe ilçesinde mahsur kalan 17 kişinin de kurtarıldığı bildirildi.



İtfaiye, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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