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Ordu'da "Mangalda hamsi" etkinliği düzenlendi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla "Mangalda hamsi" etkinliği gerçekleştirildi.

11.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:00Ordu'da
'nun ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla "Mangalda hamsi" etkinliği gerçekleştirildi.
Fatsa Hacer Yücel Anaokulu tarafından bu yıl 3'üncüsü organize edilen etkinlik çerçevesinde yaklaşık 500 kilogram hamsi dağıtıldı.
Okulun bahçesindeki etkinliğe katılan veliler ile öğretmenler horon oynayarak eğlendi.
Okul Müdürü Ahmet Kabacı, yaptığı açıklamada, mangalda hamsi etkinliğinin, velilerin birbirleriyle kaynaşmasına imkan sağladığını söyledi.
Öğrencilerin de etkinlikte doyasıya eğlenerek vakit geçirdiğini anlatan Kabacı, "Bu yıl düzenlediğimiz etkinlikte 500 kilograma yakın hamsi ikram ettik. Bunun yanı sıra katılımcılara tatlı ve çay ikramında da bulunduk. Temel ilkemiz olan çocukların mutluluğu için çeşitli programlar düzenleyerek onların mutlu olmasına vesile olduk." dedi.
Kabacı, söz konusu etkinliğe katılan ve destek veren herkese teşekkür etti.

Fatsa, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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