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Ordu'da maske üretimindeki öğrenci ve stajyerler sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske üretiminde görev alan öğrenci ve stajyerler, geçici sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.

17.04.2020 00:02 | Son Güncelleme: 17.04.2020 00:02
Ordu'da maske üretimindeki öğrenci ve stajyerler sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak
Ordu 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske üretiminde görev alan öğrenci ve stajyerler, geçici sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 1 Ocak 2000'den sonra doğanların sokağa çıkmalarının sınırlandırıldığı anımsatıldı.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı maske üretilen birimlerde çalışan öğrenci ve stajyerlerin önemli bir kısmının 20 yaşın altında olduğu kaydedilen açıklamada, yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla 1 Ocak 2000'den sonra doğanların sokağa çıkmaları ile ilgili uyulması gereken kurallara ilişkin olarak ilave tedbirlerin alınmasının gerekli görüldüğü vurgulandı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda Ordu ili genelinde; 1 Ocak 2000 tarihi sonrasında doğanlar için, 3 Nisan 2020 tarih ve 19 sayılı İl Hıfzıssıhha kararı ile 3 Nisan 2020 tarihi saat 24.00'ten itibaren getirilen sokağa çıkma yasağından, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı maske üretilen birimlerde görevli öğrenci ya da stajyerlerin istisna tutulmasına, belirtilen çerçevede çalışmaların, tedbirlerin ivedilikle planlanması, uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine oy birliği ile karar verilmiştir."

Kaynak: AA

Etiketler: Ordu, Güncel
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