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Ordu'da maske ve eldivenler sokağa atılıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı etkili bir çalışma sürdürülürken, vatandaşlar kullandıkları maske ve eldivenleri sokağa atıyor.

25.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:40
Ordu'da maske ve eldivenler sokağa atılıyor
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı etkili bir çalışma sürdürülürken, vatandaşlar kullandıkları maske ve eldivenleri sokağa atıyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Ekiplerimiz sahada etkin çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Ancak bazı vatandaşlarımız kullandıkları maske ve eldivenleri gelişi güzel sokağa atıyor. Bu hem çevremiz için hem de bizler için büyük bir risk teşkil ediyor" dedi.

"Maske ve eldivenleri sokağa değil, çöplere atalım"

Kullanılan maske ve eldivenlerin sokağa atılmasının büyük tehlike arz ettiğini belirten Başkan Güler, "Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerimiz, temiz bir Ordu için sahada etkin çalışmalarına devam ediyor. Ancak son günlerde korona virüs nedeni ile vatandaşlar tarafından kullanılan maske ve eldivenlerin gelişi güzel sokağa atılması hem bizler için hem de çevremiz için büyük tehlike arz ediyor. Vatandaşlarımızdan ricamız kullandıkları eldiven ve maskeleri sokağa atmamalarıdır. Mümkün olduğunca çöp kutularına atmaları bizler ve doğamız için önemlidir" dedi.

"Temizlik ekibimiz sahada"

Ekiplerin şehir genelinde çalışmalara aralıksız devam ettiğini ifade eden Hilmi Güler, yürütülen çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti. Başkan Güler açıklamasında şunları söyledi: "Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde yoğun bir çalışma yürütüyoruz. 47 personel ile başladığımız çalışmalarımıza ek olarak 2 adet mini süpürge aracı, 2 adet büyük süpürge aracı, 2 adet arazöz yıkama aracı, 2 adet çöp taksi, 1 adet vakumlu elektrikli süpürge ve 1 adet elektrikli yıkama aracı ekledik. İnanıyorum ki bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız. Tüm hemşehrilerimizin yapılan uyarıları dikkate almalarını ve evlerinde kalmalarını önemle rica ediyorum." - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler : Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Güncel

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