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Ordu'da medya çalıştayı

Ordu'da yerel medyaya yönelik 'Medyada Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Medyada Çocuk Koruma Çalıştayı' gerçekleştirildi.

30.11.2019 13:49 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:54Ordu'da medya çalıştayı
'da yerel medyaya yönelik 'Medyada Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Medyada Çocuk Koruma Çalıştayı' gerçekleştirildi.

Ordu Kadını Güçlendirme Derneği tarafından, Karadeniz Gazeteciler Federasyonu ve Ordu Barosu ortaklığında yürütülen ve İsveç Konsolosluğu Türk-İsveç İşbirliği Birimi'nin desteklediği 'Ayrımcılığa Karşı Sivil Toplum ve Yerel Medya İşbirliği Projesi' kapsamında düzenlenen çalıştayda, medyada toplumsal cinsiyet eşitliği sözleşmesi ve medyada çocuk koruma programı hazırlamak amacıyla atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Medyada ve yerel medyada kadınların ve çocukların temsilleri konusunda çeşitli tartışmaların yürütüldüğü çalıştayın moderatörlüğü Tuğba Kontaş Azaklı ve Aysun Aydın tarafından yürütüldü.

Nisan ayında başlayan ve 2019 yılı sonuna kadar devam edecek proje ile Ordu ve Giresun illerinde altı çalıştayın yapılması ve çalıştaylar sonuncunda 'Yerel Medyada Cinsiyet Eşitliği Sözleşmesi' ve 'Yerel Medyada Çocuk Koruma Politikası' oluşturulması hedefleniyor. - ORDU

Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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