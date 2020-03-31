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Ordu'da merdiven altı maske üreten iş yerine baskın

Ordu'da yeni korona virüsü sebebiyle merdiven altı maske üretimi yapılan bir iş yerine yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

31.03.2020 11:13 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:13
Ordu'da merdiven altı maske üreten iş yerine baskın
Ordu 'da yeni korona virüsü sebebiyle merdiven altı maske üretimi yapılan bir iş yerine yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Ordu'da merdiven altı tabir edilen ve Sağlık Bakanlığı onayı alınmaksızın üretimi yapılan ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellenmesi ile halk sağlığına zarar veren ve vatandaşların hassasiyetlerini istismar ederek haksız kazanç elde eden kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Durugöl Mahallesi'nde faaliyet gösteren 2 iş yerinde yapılan aramada halk sağlığını tehdit eden 13 bin adet tıbbi maske ve maske yapımında kullanılan 3 bin metre kumaş ele geçirildi.

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Kaynak: İHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Ordu, 3. Sayfa
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