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Ordu'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Korgan ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu ana kadar ulaşmış herhangi bir hasar tespiti yok." dedi.

10.04.2020 01:17 | Son Güncelleme: 10.04.2020 01:19

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Korgan ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu ana kadar ulaşmış herhangi bir hasar tespiti yok." dedi.

Vali Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuyu yakından takip ettiklerini ve kentte şu anda bir sıkıntı olmadığını belirterek, "Şu ana kadar ulaşmış herhangi bir hasar tespiti yok. İlçe merkezinde de şu anda bir sıkıntı yok." diye konuştu.

Öte yandan, il genelinde hissedilen deprem sonrası bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

Ordu’da meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem

Kaynak: AA

Etiketler: Korgan, Deprem, Ordu, Güncel
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