Ordu'da "Millet Kıraathanesi" Açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, halkın sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak projelerinden biri olan "Millet Kıraathanesi" Ordu
'da da hizmete sunuluyor. Ordu Valiliği
ve Ordu Büyükşehir Belediyesi
, "Millet Kıraathanesi" projesini birlikte hayata geçiriyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş
, ilk Millet Kıraathanesi'nin Altınordu
ilçesinde Cuma gününden itibaren hizmete açılacağını belirterek, kıraathane kültürünün yeniden hayat bulacağını belirtti. Başkan Engin Tekintaş, 16 Kasım Cuma günü saat 14.00'te Altınordu ilçesi Akyazı
Mahallesi Ordu Kültür Sanat Merkezinde düzenlenecek olan törenle hizmete girecek olan Millet Kıraathanesinin açılışına bütün vatandaşları davet ederek, "Kıraathane kültürümüz yeniden hayat buluyor. Yaklaşık 90 bin kitap ve 200 kişi kapasiteye sahip Millet Kıraathanesi, ders çalışan öğrencilerden, araştırma yapmak ve kitap okumak isteyen vatandaşlara hitap edecek. Kıraathane çalışma odası, kafeteryası, sohbet odası, günlük yaygın ve yerel gazetelerle 7 gün 24 saat hizmet verecek" diye konuştu. - ORDU
Ordu Valiliği,Recep Tayyip Erdoğan,Cumhurbaşkanı,Ordu
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:24