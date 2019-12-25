Haberler » Güncel » Ordu'da minibüsün motor kısmına sıkışan kedi kurtarıldı - Haber

Ordu'da minibüsün motor kısmına sıkışan kedi kurtarıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir minibüsün motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

25.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:58 Ordu'da minibüsün motor kısmına sıkışan kedi kurtarıldı
'nun ilçesinde bir minibüsün motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçenin Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Kuyu Sokak üzerinde park halindeki bir minibüsün sahibi, aracın motor bölümünden kedi sesi geldiğini duydu.
Araç sahibi, kediyi kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden çıkardı.
Kurtarılan kedi, veteriner kontrolünde tedavisi yapılmak üzere barınağa teslim edildi.

Kemalpaşa Mahallesi, İtfaiye, Fatsa, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:36   Akşehir'de çöp konteynerleri yenileniyor - Haber
12:36   Kayseri'de firari 20 hükümlü yakalandı - Haber
12:36   Filipinler'de Ursula tayfununda 1 kişi öldü - Haber
12:35   Yunanistan Dışişleri Bakanı, Fener Rum Patrikhanesi'nde Noel ayinine katıldı - Haber
12:34   Ergenliğin kötü sürprizi skolyozda ezber bozan araştırma - Haber
11:55   Son dakika: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında patlama: 1'i ağır 3 işçi yaralı - Haber
10:54   Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Noel mesajı yayınladı - Haber
10:51   Bankayı 20 bin lira borcu olduğu için soymaya kalkışmış - Haber
10:00   Küçük çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz baba tepki çekti - Haber
09:58   Karın ağrısıyla hastaneye gitti, yarım kiloluk tümör alındı - Haber
25.12.2019 12:37:13