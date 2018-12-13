13 Aralık 2018 Perşembe 11:39



13 Aralık 2018 Perşembe 11:39

Ordu'da motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözatına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Fatsa, Aybastı ve Kabataş ilçelerinde çeşitli tarihlerde motosiklet hırsızlığı yapıldığı yönünde ihbar alan polis ekipleri çalışma başlattı.Ekipler hırsızlık olaylarına ilişkin 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çalınan 5 motosiklet ve 300 litre kaçak motorin ele geçirdi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.