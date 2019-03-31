Ordu'da Muhtar Adayının Seçmene Para Dağıttığı İddiası

Ordu
Valisi Seddar Yavuz, Altınordu
ilçesinde muhtarlık seçimiyle ilgili şikayet söz konusu olduğunu belirterek, "Onunla ilgili bir işlem yapıldı." dedi.
Vali Yavuz, Altınordu ilçesinde Hamdullah Suphi Tanrıöver
Okulu'nda kurulan 1057 nolu sandıkta oyunu kullandı.
Okul çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavuz, demokrasilerde sandığın namus olarak kabul edildiğini söyledi.
Demokrasilerde en önemli günlerden birinin seçim günü olduğunu ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:
"Halkın özgür iradesinin yansıdığı yer de sandıktır. Demokrasilerde her zaman sandık namus olarak da kabul edilir. O anlamda çok demokratik bir seçim kampanyası geçti. Sorunsuz, huzur içerisinde bir kampanya süreci yaşandı. Seçim sonuçlarının başta Ordu'muza, ülkemize, devletimize, gönül coğrafyamıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum."
Vali Yavuz, bir gazetenin, Altınordu ilçesinde bir muhtar adayının seçmene para dağıttığı iddialarına ilişkin sorusu üzerine, "Muhtarlık seçimiyle ilgili şikayet söz konusu oldu. Onunla ilgili bir işlem yapıldı." ifadesini kullandı.
Altınordu, Ordu, Güncel
Kaynak: AA