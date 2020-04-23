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Ordu'da müzik sistemiyle coşkulu 23 Nisan kutlaması

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 6 katlı apartmanın sakinleri, düzenledikleri 23 Nisan coşkusunu bütün ilçeyle beraber yaşadı.

23.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:58
Ordu'da müzik sistemiyle coşkulu 23 Nisan kutlaması
Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 6 katlı apartmanın sakinleri, düzenledikleri 23 Nisan coşkusunu bütün ilçeyle beraber yaşadı.

Ünye'nin Burunucu Mahallesi'nde Kurt Apartmanı sakinlerinden Gülcan ve Mehmet Çiçek çifti evlerinin balkonlarına kurdukları ses sistemiyle 23 Nisan coşkusunu komşularıyla beraber yaşadı. Bütün apartmanda bulunan komşularıyla balkonlarına ve camlarına astıkları bayraklarla evlerini süsleyen apartman sakinleri, Çiçek ailesinin balkonlarına kurduğu ses sistemiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl coşkusunu aynı anda yaşadı.

Çeşitli kutlama müzikleriyle coşkulu anlar yaşayan ve böyle bir organizasyonun fikrinin eşinden çıktığını söyleyen Şehit Fatih Efiloğlu İlkokulu öğretmeni Gülcan Çiçek, "Bu öğretmen ruhunu hiçbir zaman kaybetmediğimiz için bu yıl bu şekilde yapalım dedik. Sağ olsunlar apartman içerisindeki sakinlerimiz onlar da içlerindeki çocuk coşkusuyla bizlere eşlik ettiler. Bu yıl dışarıya çıkamıyorsak 100. yıl gibi önemli bir günde bizler de olduğumuz evlerimizde bu coşkuyu yaşayalım istedik. Bu içimizdeki çocuk coşkusunu hiçbir zaman kaybetmeyelim diyorum. Bize bu fikri veren ise eşim Mehmet Çiçek oldu. Bizler de apartmandaki aileler olarak bu coşkuyu yaşamış olduk" dedi.

Apartmanda 23 Nisan coşkusunu yaşatmak için iş yerindeki ses sistemini balkonlarına koyarak komşularıyla beraber kutlama yapan Mehmet Çiçek ise, "Biz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarımızı genelde meydanlarda kutlardık. Bu sene korona virüs nedeniyle meydanlara inemediğimiz için biz bunu evde kutlamaya karar verdik" diye konuştu.

Diğer apartman sakinleri de organizasyondan dolayı duydukları mutlulukları dile getirdiler.

Apartmanda tek çocuk olan Kuzey Aras Kurt ise mutlu olduğunu ifade ederek, "Bizim Bayramımız" isimli şiiri okudu. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: 23 Nisan, Ünye, Ordu, Güncel , Haber
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