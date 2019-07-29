Ordu'da Öceli Tüneli'nde araç yangını

Ordu
Çevre Yolu'ndaki Öceli Tüneli'nde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 SR 107 plakalı otomobil, Ordu Çevre Yolu'nda bulunan Öceli Tüneli'nde motor bölümünde alev alarak yanmaya başladı.
Bunun üzerine sürücü otomobili sağ şeride çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken, trafikte bir süre şehir içerisindeki yoldan verildi.
Öte yandan araçta bulunan 4 kişinin dumandan etkilendikleri ve kentteki özel bir hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.
Aracın kaldırılmasının ardından kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.