Ordu'da "Öğrenme Şenliği" düzenlendi

Ordu
'da, hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılımı artırmak amacıyla "Öğrenme Şenliği
" düzenlendi. Altınordu İlçesi
Tayfun Gürsoy Parkında gerçekleştirilen şenlik kapsamında oluşturulan stantlarda, Halk Eğitim Merkezlerinin yanı sıra kurslarda yapılan yöreye özgü el sanatları ürünleri ile öğrencilerin çalışmaları yer alıyor.
Vali Seddar Yavuz'un katılımıyla açılışı gerçekleştirilen stantlar, protokol üyelerince gezildi.
Stantları gezdikten sonra gazetecilere açıklamada bulunan Yavuz, devletin en önemli hedeflerinden birinin her yaştan vatandaşa meslek edindirmek, onları kendi ayakları üzerinde tutabilir bir hale getirmek olduğunu söyledi.
Vatandaşların boş zamanlarını değerlendirip güzel bir hobi edinmelerini sağlamak ve kişisel gelişimlerine, hayat kalitelerine katkıda bulunmak amacıyla Halk Eğitim Merkezleri tarafından il genelinde birçok kurs açtıklarını anlatan Vali Yavuz, "Bugün de kursiyerlerimizin kendilerini geliştirdiklerini, aile ekonomisine katkıda bulunduklarını ve bir mesleği profesyonel anlamda yapabilecek bir seviyeye geldiklerini de yaptıkları ürünlerden görmüş oluyoruz. Bu vesileyle özellikle Halk Eğitim teşkilatımızda yer alan öğretmenlerimize, usta öğreticilerimize, kurslara katılanlara ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum." dedi.
Yavuz, artarak devam eden bir anlayışla vatandaşlara meslek edindirme, beceri geliştirme ve hayat kalitelerini de farklılık yaratacak güzellikleri onlarla paylaşmaya devam edeceklerini kaydetti.
Şenlik, yarın sona erecek.
Kaynak: AA
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