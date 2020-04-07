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Ordu'da öğretmenler, internetten ders anlatırken farklı alanları "yazı tahtası" olarak kullanıyor

Ordu'da öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimin yapıldığı bugünlerde, buzdolabı kapağı, televizyon ünitesi, duvar gibi alanları "yazı tahtası" yaparak internet üzerinden öğrencilerine ders anlatıyor.

07.04.2020 17:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:48
Ordu'da öğretmenler, internetten ders anlatırken farklı alanları
Ordu 'da öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimin yapıldığı bugünlerde, buzdolabı kapağı, televizyon ünitesi, duvar gibi alanları "yazı tahtası" yaparak internet üzerinden öğrencilerine ders anlatıyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde EBA sistemi üzerinden eğitim gören öğrenciler, aynı zamanda internet bağlantılarıyla öğretmenlerinden ders dinliyor.
Korgan ilçesindeki Atatürk İlkokulu sınıf öğretmeni Meryem Kepir, 2. sınıf matematik dersinin bölme konusunu öğrencilerine, tahta olarak kullandığı buzdolabı kapağında anlattı. Kepir, bu dersin anlatımında meyve sepeti ve mutfak gereçlerini de kullandı.
Meryem Kepir, ayrıca Türkçe dersindeki "Anlamlı ve kurallı cümle kurma, hikaye unsurlarını bulma" konularını, tahtaya çevirdiği televizyon ünitesinde sevimli kuklalar eşliğinde ve yeşil perde teknolojisi kullanarak öğrencilerine aktardı.
Korgan ilçesi Tepealan Ortaokulu fen bilimleri öğretmeni Gülşah Karasu ise dersi tahtaya çevirdiği salon duvarında yaptı.
Ünye Fatih Meydan İlkokulu sınıf öğretmeni Hüseyin Emirosmanoğlu da kendi dizayn ettiği kulübesinde 4. sınıf öğrencilerine ders anlattı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün açıklamasında, "Uzaktan eğitimle evleri sınıfa dönüştürdüğümüz günlerde en büyük destek fedakar öğretmenlerimizden geliyor. İyi ki varsınız." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Meryem, Korgan, Ordu, Güncel
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