Haberler » 3. Sayfa » Ordu'da okul çevrelerinde sıkı kontrol - Haberler

Ordu'da okul çevrelerinde sıkı kontrol

Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan okul çevrelerinde denetim ve kontroller aksatılmadan sürüyor.

12.12.2019 15:07 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:15Ordu'da okul çevrelerinde sıkı kontrol
İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan okul çevrelerinde denetim ve kontroller aksatılmadan sürüyor.

Son olarak 11 2019 Çarşamba günü 07.00-21.00 saatleri arasında yapılan ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite çağındaki çocuk ve gençlerin başta uyuşturucu maddeler olmak üzere, terör nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunması amacıyla, okul çevreleri, servis araçları, genel asayiş, trafik denetimi, tek dal sigara ve dilencilerin kontrolüne huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Söz konusu uygulamada 1'i çocuklara cinsel taciz ve 1 tehdit suçlarından aranan 2 kişi yakalandı.

Ayrıca 221 okul servis aracı ve 646 normal araç olmak üzere toplam 867 aracın kontrolü yapılırken 16 araç trafikten men edildi. Uygulamalarda 98 araca ise 14 bin 217 lira idari yaptırım cezası uygulandı. - ORDU

Aralık, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:58 Cezayir sandık başında... Protestocular oy sandıklarını kırdı - Haberler
16:54 Antidepresanlar cinsel isteksizlik yap(m)ıyor - Haberler
16:49 Bakan Çavuşoğlu liderlerle aile fotoğrafı çektirdi - Haberler
16:49 İsmi açıklanmayan hayırseverden 100 çocuğa kışlık kıyafet - Haberler
16:46 Şüpheli araçtan kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
16:15 Son dakika: Parti için resmi başvuruyu yapan Davutoğlu'nun ekibinden ilk açıklama: Partinin logosu ve ismi yarın açıklanacak - Haberler
16:12 Şırnak'ta 13 yaşındaki çocuk okul yolunda ölü bulundu - Haberler
16:10 Bir kadın cinayeti daha! Sopayla burnunu kırdı, ardından boğarak öldürdü! - Haberler
16:02 Avukatlarla doktorlar ortalığı savaş alanına çevirdi - Haberler
15:36 Sancaktepe'de veliler ve öğrenciler, okul müdürünü protesto etti - Haberler
12.12.2019 16:59:27