Ordu'da Okullardan Kan Stoğuna Destek

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:42



12 Aralık 2018 Çarşamba 16:42

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kızılay Ordu Kan Bağışı Merkezinin imzaladığı protokolle okullarda düzenlenecek kan bağışı kampanyasına Ünye'de başlandı.Kızılay Ordu Kan Bağışı Merkezi ile Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan kan bağışı protokolü çerçevesinde ilk kan bağışı kampanyası Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlendi.Lisenin Müdürü İsa Ünel, kan stokuna destek amaçlı okullarda kan bağışı kampanyası başlattıklarını söyledi.Ünel, kan bağışı bilincinin arttırılması hedeflenen projeye destek veren vatandaşlara teşekkür ederek, şunları söyledi:"Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kızılay Ordu Kan Bağışı Merkezi arasında imzalanan kan bağışı kampanyası protokolü kapsamında ilk kampanya Ünye'de okulumuzdan başladı. Görüyoruz ki, her yıl düzenlenen kampanyalara katılım artıyor, veli ve öğrencilerimiz ile vatandaşlaşırımızda bilinç artıyor. Bugün de öğrenci ve velilerimizin yanı sıra değişik kurumlardan da bağışçılarımız geldi. Diğer okullardan veli, öğretmen ve idarecilerimiz katıldı, kampanyaya güzel katılım gerçekleşti. Bu konuda duyarlı olan herkese teşekkür ediyoruz."Ünel, "Kan Ver Hayat Kurtar" sloganıyla yürütülen kan bağışı kampanyasının diğer okullarda da yapılacağını sözlerine ekledi.