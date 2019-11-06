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Ordu'da ölen engelli kişinin organları Erzurum'da 3 hastaya nakledildi

Ordu'da vefat eden engelli kişinin ailesince bağışlanan böbrekleri ve karaciğeri Erzurum'da üç hastaya nakledildi.

06.11.2019 20:56 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:56 Ordu'da ölen engelli kişinin organları Erzurum'da 3 hastaya nakledildi
Ordu'da vefat eden engelli kişinin ailesince bağışlanan böbrekleri ve karaciğeri Erzurum'da üç hastaya nakledildi.
Ordu'da 3 gün önce yediği elmanın soluk borusuna kaçmasıyla solunumu duran ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen engelli Hasan Aydın'ın (38) böbrekleri ve karaciğeri, ailesince bağışlandı.
Erzurum'dan Ordu'ya organları almak için giden ekip, yaklaşık 5 saat süren operasyonla Aydın'ın karaciğeri ve iki böbreğini alarak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Eğitim ve Uygulama Merkezine getirdi.
Organlar, burada Merkez Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk ve ekibince uzun yıllar karaciğer ve böbrek nakli bekleyen üç hastaya başarıyla nakledildi.

Erzurum, Ordu, Sağlık

Kaynak: AA

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