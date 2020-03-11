Ordu'da ortak kullanım alanları koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor
Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, dezenfekte çalışması yapılıyor.
11.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:16
Ordu 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, dezenfekte çalışması yapılıyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı vektörle mücadele ekiplerince, il genelinde dezenfekte çalışması yürütülüyor.
Çalışma kapsamda ekipler, kurum kuruluşlar, okullar, toplu taşıma araçları, camiler, Ordu- Giresun Havalimanı, Ordu Üniversitesi, alt ve üst geçitler, otogar, kültür merkezleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştiriyor.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüse karşı şehrin birçok noktasında yaptıkları dezenfeksiyon çalışmalarına ilaveten okullardaki çalışmaları da hızlandırdıklarını belirterek, "Koronavirüs sorunu küresel, mücadelemiz ise ulusaldır. Panik yok, hijyen var." ifadesini kullandı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı vektörle mücadele ekiplerince, il genelinde dezenfekte çalışması yürütülüyor.
Çalışma kapsamda ekipler, kurum kuruluşlar, okullar, toplu taşıma araçları, camiler, Ordu- Giresun Havalimanı, Ordu Üniversitesi, alt ve üst geçitler, otogar, kültür merkezleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştiriyor.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüse karşı şehrin birçok noktasında yaptıkları dezenfeksiyon çalışmalarına ilaveten okullardaki çalışmaları da hızlandırdıklarını belirterek, "Koronavirüs sorunu küresel, mücadelemiz ise ulusaldır. Panik yok, hijyen var." ifadesini kullandı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Koronavirüs, Giresun, Ordu, Güncel
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