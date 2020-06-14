Ordu'da otel inşaatında göçük: 1 kişi yaralı, 1 işçi aranıyor

Ordu'da otel inşaatında göçük: 1 kişi yaralı, 1 işçi aranıyor (1)ORDU'da yapımı süren otel inşaatın bir bölümünde göçük meydana geldi.

14.06.2020 20:38 | Son Güncelleme: 14.06.2020 20:46
Ordu'da otel inşaatında göçük: 1 kişi yaralı, 1 işçi aranıyor (1)
ORDU'da yapımı süren otel inşaatın bir bölümünde göçük meydana geldi. Enkaz altından çıkarılan 1 işçi yaralanırken, ekipler, moloz yığını altına kalan 1 işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Kentte akşam saatlerinde, Yeni Mahalle'de yapımı süren otel inşaatının bir bölümünde, iş makinesi yardımıyla beton döküm işlemi sırasında, bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 2 işçi yaralanırken, diğer işçilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin çalışmasıyla göçük altında kalan 1 işçiye yaralı ulaşıldı. Yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Moloz yığını altında kalan diğer işçinin kurtarılması için ekipler çalışma başlattı. Geniş güvenlik önlemlerinin aldığı inşaat alanında, ekiplerin çalışmaları sürüyor. Ordu’da otel inşaatında göçük: 1 kişi yaralı, 1 işçi aranıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Ordu, İşçi, Güncel, Haber

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