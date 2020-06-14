Ordu'da otel inşaatında göçük: 1 ölü, 8 yaralı

Ordu'da otel inşaatında meydana gelen göçük sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 8 işçi yaralandı.

Ordu'da otel inşaatında göçük: 1 ölü, 8 yaralı
14.06.2020 21:43 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:21
Ordu'da otel inşaatında meydana gelen göçük sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 8 işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ulubey yolu üzerinde, Naci Şanlıtürk'e ait otel inşaatında beton döküldüğü esnada göçük meydana geldi. Yaşanan olay sonrası 8 işçi göçük altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil, polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Ekipler, göçük altından çıkarttıkları 8 işçiyi ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların hastaneye sevki sırasında yol ulaşıma kapatıldı.

Yaralıların hastaneye sevk edilmesinin ardından yaklaşık 1 saatlik arama-kurtarma çalışması sonucunda Raif Baş isimli işçinin cesedine ulaşıldı. İşçinin cesedi, Ordu Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Ekipler, göçük altında farklı bir işçinin olabileceği ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürüyor. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Ulubey, İşçi, Ordu, 3. Sayfa, Haber

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