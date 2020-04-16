Ordu'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
16.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:22
Alınan bilgiye göre, Eşref Dumanoğlu (39) yönetimindeki 34 CJH 907 plakalı otomobil, Bayramca Mahallesi Ünye çevre yolunda bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Dumanoğlu ile Hüseyin Duman (32), 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hüseyin Duman, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA