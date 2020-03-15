Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Ordu'da otomobil dereye uçtu: 4 yaralı - Haberler

Ordu'da otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

15.03.2020 19:14 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:14
Ordu'da otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

Ordu 'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Ünye'nin Tekkiraz Mahallesi'nde Selim Ç. (34) idaresindeki 53 LM 396 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye uçtu. Yaklaşık 50 metreden dereye uçan otomobilde sürücü ile birlikte eşi Hülya Ç. (31), çocukları Berat Ç. (10) ve Hiranur Ç. (6) yaralandı.


Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler : Ünye, Ordu, 3. Sayfa

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu Haberler
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek Haberler
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
Çin, 15 dakikada sonuç veren koronavirüs tespit kiti geliştirdi Haberler
Çin, 15 dakikada sonuç veren koronavirüs tespit kiti geliştirdi
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı Haberler
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Bakan Koca, Haberler
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı Haberler
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı Haberler
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı