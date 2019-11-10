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Ordu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Ordu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri çocuk altı kişi yalandı.

10.11.2019 21:30 | Son Güncelleme: 10.11.2019 21:32Ordu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri çocuk altı kişi yalandı.
yönünden Giresun istikametine giden Mutlu Karaer (23) yönetimindeki 07 YDP 59 plakalı otomobil, Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi Soya kavşağında Enver Yıldız (35) yönetimindeki 34 AU 1864 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Karaer'in yanı sıra araçlarda bulunan Selçuk Korkut (34), Havva Korkut (41), Hasret Karaer (25), Anıl Aras Otur (4) ve Zübeyde Yıldız (60) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Samsun, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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