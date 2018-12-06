Ordu'da Otomobilin Çarptığı Kadın Öldü

Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Emrah
Ç. yönetimindeki 34 BHY 771 plakalı otomobil, Dolunay Mahallesi'nde dolmuştan indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen 33 yaşındaki Ayşe Özcan
'a çarptı.
Ağır yaralanan Özcan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Fatsa ilçesinde bir eczanede çalıştığı öğrenilen kadının cenazesi Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis
sürücüyü gözaltına aldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ayşe Özcan,Fatsa,Ordu
06 Aralık 2018 Perşembe 21:41