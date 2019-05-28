Ordu'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde, otomobilin kaldırımda yürürken çarpan kişi yaşamını yitirdi.
Ç.H. idaresindeki 52 AL 773 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi Reşadiye
Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Ali Günaydın
'a (87) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan Günaydın, 112 Acil Servis
ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Günaydın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Ali Günaydın
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Kaynak: AA