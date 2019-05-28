28.05.2019 15:12
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Ordu'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Ordu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, otomobilin kaldırımda yürürken çarpan kişi yaşamını yitirdi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, otomobilin kaldırımda yürürken çarpan kişi yaşamını yitirdi.
Ç.H. idaresindeki 52 AL 773 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi Reşadiye Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Ali Günaydın'a (87) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan Günaydın, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Günaydın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Ali Günaydın, Fatsa, Ordu, Güncel
Kaynak: AA