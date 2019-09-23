Haberler » 3. Sayfa » Haber

Ordu'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

23.09.2019 17:38Ordu'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu Büyük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muharrem Y. yönetimindeki 35 MBR 88 plakalı otomobil, önünde kırmızı ışıkta duran Hakan Başar'ın kullandığı 28 RA 402 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Nasihat Yeşil ve Mustafa Başar yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Fatsa, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:18 Kocaeli şehidi, yarın son yolculuğuna uğurlanacak
19:16 Sokak köpeğini acımasızca vurdular
19:12 85 yaşındaki motosikletli kazada yaralandı
19:10 Edirne'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
19:10 Mustafakemalpaşa'da çıkan yangında ev küle döndü
19:09 - İnegöl'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
19:05 Pendik'te orman yakmaktan gözaltına alınan Y.A., 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'orman yakmak'...