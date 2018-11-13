Ordu'da Otopark Ücretlerine İndirim

Ordu
'da otopark ücretlerinde indirime gidildi.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş
, belediye meclisinin kasım ayı olağan toplantısında yaptığı konuşmasında, vatandaşların talepleri doğrultusunda su fiyatlarında yapılan indirimin ardından otopark ücretlerinde de yüzde 33 indirime gideceklerini söyledi.
Araçların uzun süre park edilmesi yerine kısa süreli park yapmayı özendirerek trafiği rahatlatmak istediklerini ifade eden Tekintaş, 3 lira olan ilk bir saat park ücretini 2 liraya indirdiklerini söyledi.
Göreve geldiği günden itibaren vatandaşların taleplerini göz önünde bulundurduklarını dile getiren Tekintaş, şunları kaydetti:
"Su fiyatlarında yaptığımız indirimin ardından diğer konularda da indirime gideceğimizi söylemiştik. Vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak için hayata geçirdiğimiz hizmetler doğrultusunda ORBEL ve diğer birimlerimizle yaptığımız değerlendirmelerin ardından Altınordu
ilçemizde ilk bir saati 3 lira olan otopark uygulamasında yüzde 33'lük bir indirim yaparak bir saatini 2 liraya indirdik."
Tekintaş, şehrin önemli sorunları arasında yer alan otopark sorununu çözmek için çalışma yürüttüklerini de ifade ederek, şunları söyledi:
"Ayışığı Sahili'nde bulunan otoparkımızı daha fazla kullanıcıya açmak için çalışma başlattık. Alanın araç kapasitesini vale kullanılacak şekilde 550-600 araca kadar çıkarmayı planlıyoruz. Bu çerçevede şehir içerisindeki iş yeri sahiplerinin araçlarını doğrudan bu alana park etmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Şehir içinde ticaretle uğraşan ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız, araçları ile geldiklerinde öncelikli olarak Ayışığı Otoparkını tercih etsinler. Cumhuriyet Otoparkı, Orta Cami Otoparkı ve Stadyum Otoparkı olmak üzere üç noktada aboneliklerimiz devam edecek."
Öte yandan otopark kullanımında engelli, basın mensubu, gaziler ve şehit yakınlarına da ücretsiz kullanım hakkı tanındı.
Buna göre, ücretsiz kullanım hakkı şu şekilde olacak:
"Engelliler için ayrılan otopark yerinde engelli ruhsatlı araçlar, kullanıcılarının engelli kartını göstermeleri koşuluyla cadde üzeri otoparklardan günlük iki saat olmak üzere ücretsiz faydalanacak. Basın Trafik Kartı sahipleri, cadde üzeri otoparklardan günlük iki saat olmak üzere ücretsiz faydalanacak. Gazi ve şehit yakını (birinci derece yakını) belgesi olan araç sahipleri, cadde üzeri otoparklardan ücretsiz ve açık otoparklardan günlük iki saat olmak üzere ücretsiz faydalanacaklar."
Ordu