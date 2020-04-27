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Ordu'da pide fiyatında 50 kuruş indirime gidildi

Ordu'da pide fiyatında 50 kuruş indirime gidildiORDU'da Ramazan ayı ile birlikte 420 gramı 5 TL'ye satılan susamlı pidenin fiyatında tepkiler üzerine 50 kuruş indirime gidildi.

27.04.2020 14:11 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:17
Ordu'da pide fiyatında 50 kuruş indirime gidildi
ORDU'da Ramazan ayı ile birlikte 420 gramı 5 TL'ye satılan susamlı pidenin fiyatında tepkiler üzerine 50 kuruş indirime gidildi. Ordulular, pide fiyatlarınının yine de yüksek olduğunu söylüyor. Ordu'da iftar sofralarının vazgeçilmezi olan pidenin fiyatı, ramazan ayına günler kala 420 gramı 5 TL olarak belirlendi. Vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine Ordu Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi, fırıncılarla görüşerek halkın alım gücüne göre pide çıkarılmasını talep etti. Karşılık yapılan görüşmelerin ardından pide fiyatlarında indirime gidildi. Buna göre; 210 gram susamsız pide 2 TL'den, susamlı pide 2,25 TL'den, 420 gram susamsız pide 4 TL'den, susamlı pidenin ise 4,5 TL'den satışına başlanıldı.
'HALKIMIZIN ALIM GÜCÜNE UYGUN PİDELERİN SATIŞI YAPILACAK'
Ordu Fırıncılar Odası Başkanı İsa Yazıcı, pidenin fiyatında halkın alım gücüne göre indirim yaptıklarını söyledi. Fırıncıların koronavirüsü salgın döneminde bir kez daha ellerini taşın altına koyduğunu ifade eden Yazıcı, 'Sayın Valimizin ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir kez daha fedakarlık yapma noktasındaki çağrısına duyarsız kalamazdık. Yapmış olduğumuz toplantı neticesinde bugünden itibaren fiyatları düşürme ve tekli pide çıkartma kararını hayata geçirdik. Burada fırıncı meslektaşlarımızın yoğun bir desteği oldu. Halkımızın alım gücüne uygun pidelerin satışı yapılacak. Üretimdeki fırıncılarımız maalesef kepenk kapatma noktasında ve artan girdi maliyetleri karşısında ayakta durmakta güçlük çekiyor. Buna rağmen fırıncılarımız büyük bir fedakarlık gösterdi ve üretimdeki zararlarını kendileri üstlenmek pahasına büyük bir fedakarlıkta bulundular' dedi.
'EN PAHALI PİDE 3 LİRA OLMALI'
Ordulular, pide fiyatlarınının yine de yüksek olduğunu söylüyor. Pidenin fiyatının 3 lira olması gerektiğini belirten Selahattin Erdem, 'Pidede çok oynama yapıyorlar. Gramajını düşürüyorlar veya arttırıyorlar, fiyatla sürekli oynuyorlar. Devletin buna el koyması gerekiyor. Her fırının fiyatı birbirini tutmuyor. Kimisi benim pidemin susamı, yumurtası bol diyor, kimisi benim pidemin içerisinde farklı ürünler var diyor. Vatandaşı bir şekilde kandırıyorlar. Aklımızla oynuyorlar. Fiyatlar çok yüksek. Ramazan pidesinin en pahalısı 3 lira olsun. 5 liradan, 4,5 liradan satılmayan pideler var. Çünkü vatandaş alamıyor. Kimse vatandaşı düşünmüyor. Ezilen halk oluyor' diye konuştu.
'İSTANBUL'A, ANKARA'YA BAKILIP DA FİYAT VERİLMESİN'
Mehmet Ali İnan ise, 'Şu anda ramazan pidesi alan var, alamayan var. Ben emekliyim ancak pide alamıyorum. Bir pide 4,5-5 liradan satılıyorsa bu dünya batmıştır. Geçen yıl pide 2,5 liraydı. Bu sene neden 4,5-5 lira yapıldı anlamıyorum. İstanbul'a, Ankara'ya bakılıp da fiyat verilmesin. Buranın da belli fiyatı vardır. Geçen yıl 2,5 liraya satılan pide bu yıl 3 liraya satılsın. En ucuz ekmek dedik, onda da ramazanda fiyatı arttırdılar. Milletimize yazık, günah' ifadelerinde bulundu.
'DAHA UYGUN OLSUN Kİ HALKIMIZ PİDE YİYEBİLSİN'
Dilara Çelik de, 'Pide fiyatları daha ucuz olabilir. Halkımızın yararlanması için herkesin alım gücüne uygun bir fiyat belirlenmeli. Çünkü fiyatlar çok yüksek. Olduğunca pahalı. Herkes alamıyor. O yüzden daha uygun olmasını isterim ki, halkımız ramazan ayında pide yiyebilsin' şeklinde konuştu. Ordu’da pide fiyatında 50 kuruş indirime gidildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Ordu Valiliği, Ordu, Güncel, Haber
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