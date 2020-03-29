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Ordu'da rüzgar enerjisi santrali kurulacak

Ordu'nun Akkuş ilçesinde 25 megavat kurulu güce sahip rüzgar enerjisi santrali kurulması için çalışma başlatıldı.

29.03.2020 12:13 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:17
Ordu'nun Akkuş ilçesinde 25 megavat kurulu güce sahip rüzgar enerjisi santrali kurulması için çalışma başlatıldı.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelinin çok yüksek olduğunu söyledi.
Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttüğü dönemde "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun"u çıkarttıklarını hatırlatarak, bu kapsamda da Ordu'nun rüzgar ve güneş haritalarının hazırlandığını ifade etti.
Elde edilen verilerin, Akkuş ilçesinde iyi rüzgar potansiyeli olduğunu gösterdiğini vurgulayan Güler, "Belediyenin, Ordu'nun ihtiyacı olan elektriği bu alanda kuracağımız rüzgar enerjisi santralinde üretebileceğimizi gördük ve gerekli müracaatlarımızı yaptık. Belirlediğimiz bölgede 25 megavatlık santral kurulabilecek potansiyel var. Kendi enerjimizi üreteceğiz, gece de ışıl ışıl bir Ordu oluşturmak istiyoruz." dedi.
"Alan, çalışma açısından gayet uygun"
Güler, bu konuda bütün ihtiyaçları tespit ettiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
"Ucu açık bir proje. Burada planlanandan daha fazla üretim yapma imkanımız da olabilir. Ordu'nun ihtiyacını buradan karşılayabileceğiz. Fazlasını da milli enterkonnekte sisteme verme imkanımız var. Daha evvelden bu yasayı çıkarttığımız için ve önceki tecrübemizden de yararlanarak süratli bir şekilde harekete geçtik. Şimdi bunu bir an evvel yapalım istiyoruz. Gece de Ordu ışıl ışıl olsun istiyoruz. Hem turizm hem tarım hem de teknoloji projeleriyle ilgili enerji ihtiyacını daha ucuz ve sürdürülebilir bir şekilde sağlayalım istiyoruz."
Güler, ilin rüzgar haritasına göre, santral kurulması için iyi potansiyele sahip Akkuş'taki alanın çalışma açısından da gayet uygun olduğunu anlatarak, "Buradaki avantajımız, gerekli izinler için müracaatların yapılması ve yer tespitidir. Onay geldikten sonra yatırımla ilgili görüşmeleri yapıp direkleri dikeceğiz." ifadelerini kullandı.
Mesudiye ilçesinin ise güneş enerjisi potansiyelinin yüksek olduğunu dile getiren Güler, şunları kaydetti:
"Aynı zamanda da HES'lerle ilgili birkaç yer tespit ettik. Bunun dışında, tarımsal atık konusunda fındık kabuğu ve kapsülünün kullanılması ve belediye atıklarının da enerjiye dönüştürülmesi çalışmalarımız var. HES'lerle ilgili de Melet Irmağı'nda bir müracaatımız olacak. Orada da sudan elektrik elde etme imkanımız var." Ordu’da rüzgar enerjisi santrali kurulacak

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi

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Ordu'da rüzgar enerjisi santrali kurulacak

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