18.06.2019 14:34
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Ordu'da sağanak

Ordu

Ordu'nun Korgan, Çamaş ve Çatalpınar ilçelerinde sağanak nedeniyle hasar meydana geldi.

Ordu'nun Korgan, Çamaş ve Çatalpınar ilçelerinde sağanak nedeniyle hasar meydana geldi.
Korgan ilçesinde yağış sonrası Tepe Mahallesi Kuşkayası, Kütük Durak, Eylence mevkileri ile Korgan Tepealan Grup yolu, Yeşilalan Mahallesi yolu ile birçok alanda tahribat oluştu.
Çamaş ilçesine bağlı bazı mahalle yolları yağış nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Çamaş-Çatalpınar bağlantı yolu da trafiğe kapandı. Belediye ekiplerince yollarda temizlik çalışması başlatıldı.
İlçede bazı binaların zemin katlarını su bastı.
Çatalpınar ilçesindeki sağanak sırasında ise Karahasan Mahallesi'ndeki bir elektrik direğine yıldırım isabet etti. Elektrik kesintileri yaşanması üzerine bölgeye gelen ekipler, elektrik arızalarını giderdi. Bazı mahallelerdeki evlerin zemin katlarını da su bastı.
İlçelerdeki bazı derelerin su seviyesi de yükseldi.
Ordu Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ekipleri, sağanak sebebiyle çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Çatalpınar, Korgan, Çamaş, Ordu, Güncel

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