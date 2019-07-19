Ordu'da sağanak etkili oldu

Ordu
'nun Ünye
ilçesindeki sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İl genelinde dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağış dolayısıyla Ünye ilçesinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Ünye Devlet Sahil Yolu'nun Yalı mevkisinde araçların güçlükle ilerlemesi nedeniyle trafikte zaman zaman aksama yaşandı.
Kaledere, Ortayılmazlar, Bayramca ve Fevzi Çakmak mahallelerinde biriken su, Ünye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin mazgallarda yaptığı çalışmanın ardından çekildi.
Binaların giriş katında iş yerleri bulunan vatandaşların ise fırça ve süpürge yardımıyla içeriye girmemesi için dükkanların önünde biriken suyu tahliye etmeye çalıştıkları gözlendi.