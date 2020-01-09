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Ordu'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü

ORDU'da etkili olan sağanak nedeniyle yollar su altında kalırken, bazı işyerlerinde de su baskınları yaşandı.

09.01.2020 00:29 | Son Güncelleme: 09.01.2020 00:31

ORDU'da etkili olan sağanak nedeniyle yollar su altında kalırken, bazı işyerlerinde de su baskınları yaşandı. Belediye ekipleri, su birikintilerin olduğu bölgelerde, tahliye çalışması başlattı.

Kentte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılarının ardından beklenen yağış akşam saatlerinde başladı. Etkili sağanak hayatı olumsuz etkilerken, sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve işyerlerinde su baskınları oldu. Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyesi ekipleri, su basan bölgelerde su tahliye çalışması başlattı.

Altınordu Belediyesi'nden yapılan açıklamayla, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı her an müdahaleye hazır olan ekiplerin, telefon ve sosyal medya aracılığıyla gelen ihbarlara da müdahale ederek muhtemel mağduriyetlerin önlenmesini sağladığı belirtildi.

Ordu'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Altınordu, Güncel

Kaynak: DHA


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