Ordu'da Sağanak Etkisi

Ordu
'da aniden başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Ordu'da, günlerdir etkili olan güneşli havanın ardından yağmur etkili oldu. Sıcaklıkların da aniden düşmesinin ardından başlayan sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı. Tedbiri önceden alan vatandaşlar şemsiyelerine sarılırken, şemsiyesi bulunmayanlar ise ıslanmaktan kaçamadı. Bazı vatandaşlar ise ellerine geçirdikleri karton ile yağmurdan korunmaya çalıştı.
Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre, Ordu genelinde yağışlı havanın Perşembe
gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. - ORDU
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:38