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Ordu'da sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

08.01.2020 21:40 | Son Güncelleme: 08.01.2020 21:58Ordu'da sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
'nun ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede akşam saatlerinde etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. Bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Ordu Büyükşehir ile Altınordu belediyelerine bağlı ekipler, temizlik çalışması başlattı.
Altınordu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, yağışlar dolayısıyla sorun yaşanmaması için ilçe genelinde mazgal temizlikleri ve su çekme işlemlerini sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı her an müdahaleye hazır olan ekiplerin, telefon ve sosyal medya aracılığıyla gelen ihbarlara da müdahale ederek muhtemel mağduriyetlerin önlenmesini sağladığı kaydedildi.

Altınordu, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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