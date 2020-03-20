Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Sağlık ››Ordu'da sağlık çalışanları 'evinde kal' çağrısında bulundu - Haberler

Ordu'da sağlık çalışanları "evinde kal" çağrısında bulundu

Ordu'da sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "evinde kal" çağrısı yaptı.

20.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:34
Ordu'da sağlık çalışanları
Ordu'da sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "evinde kal" çağrısı yaptı.
İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığının vatandaşlara yaptığı "evde kal" çağrısına hazırladığı video ile destek oldu.
Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Begüm Gürdal Öz'ün, "Hep beraber başaracağız. Biz sizler için görevimizin başındayız. Sen de bizim için evinde kal Ordu." sözüyle başlayan videoda, doktordan hemşireye, ambulans şoföründen hastane güvenlikçisine çok sayıda sağlık personeli yer aldı.
Sağlıkçıların da "Evinde kal Ordu" diyerek seslendiği video, kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Sağlık

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Son Dakika Haberleri

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Covid-19 salgınının yol açtığı krizin daha başındayız - Haberler Avrupa Parlamentosu koronavirüs için toplanıyor; oylama ilk defa mail yoluyla yapılacak - Haberler Pendik'te yaşlıların market alışverişini korona tedbirleri çerçevesinde zabıta ekipleri yapıyor - Haberler Uzmanlardan "koronavirüs yalnızlığı" uyarısı - Haberler Park halindeki araç kurşunlandı - Haberler Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti - Haberler Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor - Haberler Son dakika: 81 ile genelge gönderildi! Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor Trump "Çin virüsü" inadından vazgeçmiyor! Konuşma metnindeki ifadenin üstünü çizerek değiştirdi - Haberler Yasağa rağmen düğün yapan çift ve düğüne katılanlar karantinaya alındı - Haberler Son dakika: Rusya'dan tüm dünyayı sevindiren açıklama: Koronavirüs aşısının testine başlandı - Haberler
Loading