Ordu'da sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz
Ordu'da sağlık çalışanları toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak.
20.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:02
Ordu 'da sağlık çalışanları toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Twitter hesabından, "Bizlerin sağlığı için gece gündüz fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarımız Kovid-19 krizi süresince Ordu Büyükşehir Belediyesi şehir içi ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacaklardır." paylaşımında bulundu.
Güler, tüm sağlık çalışanlarına şükranlarını sundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Twitter hesabından, "Bizlerin sağlığı için gece gündüz fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarımız Kovid-19 krizi süresince Ordu Büyükşehir Belediyesi şehir içi ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacaklardır." paylaşımında bulundu.
Güler, tüm sağlık çalışanlarına şükranlarını sundu.
Kaynak: AA
Etiketler : Mehmet Hilmi Güler, Twitter, Ordu, Sağlık