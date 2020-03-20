Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Sağlık ››Ordu'da sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz - Haberler

Ordu'da sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz

Ordu'da sağlık çalışanları toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak.

20.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:02
Ordu'da sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz
Ordu 'da sağlık çalışanları toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Twitter hesabından, "Bizlerin sağlığı için gece gündüz fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarımız Kovid-19 krizi süresince Ordu Büyükşehir Belediyesi şehir içi ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacaklardır." paylaşımında bulundu.
Güler, tüm sağlık çalışanlarına şükranlarını sundu.

Kaynak: AA

Etiketler : Mehmet Hilmi Güler, Twitter, Ordu, Sağlık

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

Sultanahmet Köftecisi tarihinde ilk kez kapandı - Haberler BBP Lideri Destici'den Miraç Kandili mesajı - Haberler Buğday yüklü tır devrildi - Haberler Korona virüs mesaisindeki sağlık personeline tatlı ikramı - Haberler Yaşlı adam evinde yanmış olarak ölü bulundu - Haberler Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı - Haberler Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti - Haberler Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi - Haberler Polonya'da ele geçirilen kaçak votkalar, koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanılacak - Haberler Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler
Loading