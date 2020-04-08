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Ordu'da sağlık çalışanlarının haftası kutlandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, belediye personelleri tarafından yapılan etkinlikle sağlık çalışanlarının haftası kutlandı.

08.04.2020 17:27 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:28
Ordu'da sağlık çalışanlarının haftası kutlandı

Ordu 'nun Altınordu ilçesinde, belediye personelleri tarafından yapılan etkinlikle sağlık çalışanlarının haftası kutlandı.


Altınordu Belediyesi, korona virüsü (Kovid-19) salgını dolayısıyla sürekli olarak görev yapan sağlık personelleri için etkinlik düzenledi. 7-13 Nisan tarihleri arasında kutlanan Sağlık Haftası dolayısıyla bir araya gelen Altınordu Belediyesi idari ve saha ekipleri, Altınordu sahiline açtıkları 'milletimiz size minnettar' 'Altınordu size müteşekkir' yazılı pankartlarla sağlık çalışanlarının haftasını kutladı. Etkinlikte ayrıca, vatandaşların evde kalmaları konusunda mesaj da verildi.


Öte yandan Altınordu Belediyesi ekipleri tarafından şehirde bulunan hastanelerin girişlerine asılan pankartlarla da Sağlık Haftası kutlandı. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Altınordu Belediyesi, Dünya Sağlık Günü, Altınordu, Ordu, Yaşam
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