Menü
Haberler ›› Sağlık ››Ordu'da sağlık hizmeti vatandaşın ayağına götürülüyor - Haberler

Ordu'da sağlık hizmeti vatandaşın ayağına götürülüyor

Ordu'da bir süre önce hasta kabulüne başlayan mobil sağlık tarama aracı, kırsal mahalleleri gezerek hastaneye gidemeyen vatandaşlara sağlık hizmeti sunuyor.

12.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:43
Ordu 'da bir süre önce hasta kabulüne başlayan mobil sağlık tarama aracı, kırsal mahalleleri gezerek hastaneye gidemeyen vatandaşlara sağlık hizmeti sunuyor.
Altınordu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan mobil sağlık tarama aracında doktor, diyetisyen, ebe ve çevre sağlığı teknisyeni görev yapıyor.
Görevli ekip, söz konusu araçla merkeze uzak mahalleleri gezerek hastaneye gidemeyen vatandaşların muayene, pansuman ve enjeksiyonlarını yapıyor, şeker ve tansiyonlarını ölçüyor.
Röntgen, ultrason ve EKG cihazı bulunan, solunum ve işitme testlerinin de yapılabildiği araçta görevli personel, yatalak hastalar ve tarlada çalışan vatandaşlara da ücretsiz sağlık hizmeti sunuyor.
Sağlık ekibi, gittikleri yerde vatandaşları yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bilgilendirilerek broşürler dağıtıyor.
Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, gazetecilere yaptığı açıklamada, mobil sağlık tarama aracının, il ve Altınordu sağlık müdürlükleri koordinesinde, ilçe merkezine uzak 22 mahallede hizmet vereceğini söyledi.
Mobil sağlık tarama aracının, merkeze uzak mahallelerde bulunan ve hastaneye gitmekte zorluk çeken çeken vatandaşlar için çok özel bir çalışma olduğunu belirten Tören, eşit hizmet anlayışıyla tüm vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla son derece kararlı ve kesintisiz çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.
İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Erkan Demirel de mobil sağlık tarama aracıyla hem genel sağlık taraması yaptıklarını hem de şikayeti olanları muayene ettiklerini ifade ederek araçta kan tahlili yapılabildiğine ve akciğer grafisi çekilebildiğine dikkati çekti.
Gittikleri yerlerde vatandaşlara çeşitli bilgilendirmede de bulunduklarına işaret eden Demirel, "Kanser hakkında bilgi vermekteyiz. Yine koronavirüs hakkındaki önlemlerin nasıl alınacağı hakkında vatandaşları bilgilendirmekteyiz." diye konuştu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Ordu'da sağlık hizmeti vatandaşın ayağına götürülüyor

Kaynak: AA

Etiketler : Altınordu Belediyesi, Altınordu, Ordu, Sağlık

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada Haberler
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Haberler
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı Haberler
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Haberler
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi Haberler
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı Haberler
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı Haberler
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı Haberler
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı