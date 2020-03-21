Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Ordu'da sağlıkçılar koronavirüsle mücadelede 14 kurala dikkat çekti - Haberler

Ordu'da sağlıkçılar koronavirüsle mücadelede 14 kurala dikkat çekti

Ordu'da sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı videolu mesaj verdi.

21.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:26
Ordu'da sağlıkçılar koronavirüsle mücadelede 14 kurala dikkat çekti
Ordu 'da sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı videolu mesaj verdi.
İl Sağlık Müdürlüğü, koronavirüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara yönelik 14 kurala dikkat çekmek için video hazırladı.
"Koronavirüsün yayılmasından koruyacak 14 kural" başlıklı video, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Kerem Dost Bilmez'in, "Dünyayı saran bu sorunla mücadele ederken, dikkate almamız gereken bazı önlemler var. Sorun küresel, mücadele ulusal. İşte tüm Türkiye'yi koronavirüsün yayılmasından koruyacak 14 kural." sözüyle başlıyor.
Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Timur, Ordu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Atila Gürgen, başhekim yardımcıları, doktor, hemşire ve ebenin de yer aldığı çok sayıda sağlık personele görüntüde, vatandaşın alması gereken önemli kuralları anlattı.
Sağlıkçılar, vatandaşları kurallara uymaya ve acil durumlar haricinde evlerinde kalmaya davet etti.
Video, kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Ordu, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak Haberler
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın Haberler
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın
Bakan Selçuk’a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı? Haberler
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?
’Neden evden çıktınız?’ sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti Haberler
"Neden evden çıktınız?" sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti
’Bu adam altına kaçırıyor’ ifadesi boşanma sebebi sayıldı Haberler
'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesi boşanma sebebi sayıldı
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı Haberler
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı
’Evde kalın’ çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi Haberler
"Evde kalın" çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi
Bu ilçemizde koronavirüse karşı 3 dilde uyarı yapıldı Haberler
Bu ilçemizde koronavirüse karşı 3 dilde uyarı yapıldı

Son Dakika Güncel Haberleri

Yavru kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü - Haber BARTIN Amasra'da koronavirüs sessizliği - Haber ERZİNCAN Tarihi eseri sosyal medyadan satmaya çalışırken yakalandı - Haber MERSİN Göçmen pelikanlar Erdemli sahilinde mola verdi - Haber Yavru kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü - Haber Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak - Haber Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti - Haberler Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı - Haber Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor - Ekonomi
Loading