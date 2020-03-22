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Ordu'da, sahil ve parklar boş kaldı

ORDU'da polis ekipleri, koronavirüse karşı evde kalınması çağrılarına uyulup, uyulmadığını kontrol etmek için sahil, park ve piknik yerlerinde dolaştı.

22.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:44
Ordu'da, sahil ve parklar boş kaldı

ORDU'da polis ekipleri, koronavirüse karşı evde kalınması çağrılarına uyulup, uyulmadığını kontrol etmek için sahil, park ve piknik yerlerinde dolaştı. Alanların boş olduğu, Orduluların çoğunlukla evden çıkmadığı gözlendi.

Kentte polis ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalınması çağrısına uyulup, uyulmadığı denetlendi. Sahil, park ve piknik yerlerinde dolaşan ekipler, alanların boş olduğunu, Orduluların çoğunlukla evden çıkmadığını gözlemlediklerini belirtti. İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üzerindekiler için sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından dışarıda görülen az sayıda yaşlı da evlerine dönmeleri için ikna edildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Polis, Ordu, Güncel

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